Calcio: Juve; primo giorno Tudor, subito visite al J Medical

È tempo di visite mediche per Igor Tudor, nuovo allenatore della Juventus. Pochi minuti fa, infatti, il croato si è presentato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche, obbligatorie non solo per i calciatori, ma anche per i membri dello staff. Il primo allenamento del post-Thiago Motta è fissato nel pomeriggio, quando Tudor dirigerà una seduta di lavoro in vista dell'appuntamento di sabato alle 18 contro il Genoa all'Allianz Stadium.