Calcio: Juve; Thiago, 'io squalificato. Spero non incida'

"E' la prima volta che non sarò con la squadra, spero incida poco e che alzi livello dell'attenzione: in ogni caso parliamo di grandi giocatori, sanno cosa devono fare": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, che sarà squalificato per la sfida contro il Venezia. "Dall'alto si vede una partita diversa perché si notano vedo meglio certe cose, anche se in campo percepisci di più le emozioni - continua sulle differenze tra stare in panchina o in tribuna - ma mi fido dei miei giocatori, dovremo iniziare con intensità e ritmo". Così i bianconeri saranno affidati al suo vice, Alexandre Hugeux: "Con lui c'è confronto quotidiano sempre, fin dal primo giorno, e mi fido al mille per 100 - dice Thiago Motta sul suo braccio destro - ed è un top anche a livello umano: sono contento di lavorare con lui, è anche con lui se i lavori fatti fino ad oggi sono stati buoni".