Calcio: Juve; Thiago, 'rispettiamo il Venezia come il City'

"Il nostro approccio è sempre lo stesso, siamo concentrati e determinati: abbiamo lo stesso rispetto per l'avversario, chiunque sia, e come lo abbiamo fatto per il Manchester City lo avremo per il Venezia, con l'idea di fare del nostro meglio". Così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, in vista dell'impegno contro i lagunari dopo il successo di Champions League contro gli inglesi guidati da Guardiola. "La squadra sta bene, fisicamente e mentalmente - dice l'allenatore - e una vittoria aiuta, ma anche quando non abbiamo vinto ho sempre visto il gruppo concentrato sulla prossima partita".