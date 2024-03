Calcio: la Lazio ufficializza Tudor, contratto fino al 2025

Igor Tudor ha firmato, è il nuovo allenatore della Lazio. Lo ha reso noto il club biancoceleste in una nota: "La S.S. Lazio rende noto che Igor Tudor, a decorrere dalla data odierna, assume il ruolo di responsabile della prima squadra". L'ex allenatore di Marsiglia e Verona si lega ai biancocelesti fino al 30 giugno 2025, con opzione per un'ulteriore stagione. Tudor succede al dimissionario Sarri e a Martusciello, rimasto in carica solo per la partita contro il Frosinone di sabato scorso.