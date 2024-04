Calcio: la Liga su Dazn in esclusiva per l'Italia fino al 2029

Il campionato spagnolo rimane in esclusiva su Dazn. Già broadcaster ufficiale in Italia dal 2018, la piattaforma di intrattenimento e live streaming ha rinnovato l'accordo con la Liga anche per il prossimo quinquennio: le partite di Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid e non solo, saranno trasmesse solo su Dazn che, presente in oltre 200 mercati, si conferma partner globale de LALIGA - dopo l'accordo quinquennale siglato nel 2022 in Spagna - e continuerà così a trasmettere in esclusiva tutti i match fino al 2029. L'accordo garantisce a Dazn la trasmissione in diretta di tutte le 380 partite oltre agli highlights, contenuti e approfondimenti extra disponibili anche on demand e includerà anche i migliori match e gli highlights de Laliga Hypermotion, la seconda divisione del calcio spagnolo. "Siamo orgogliosi che Dazn resti detentrice esclusiva dei diritti de Laliga in Italia per altri cinque anni. La collaborazione di lunga data che abbiamo avviato con la massima Lega calcistica spagnola prosegue e conferma, consolidandolo, il nostro ruolo come partner di riferimento. È un onore essere stati scelti ancora per la trasmissione in Italia. Siamo certi che insieme continueremo a offrire il miglior prodotto sportivo a tutti i tifosi, portando lo spettacolo del grande calcio spagnolo in una fase sempre più interattiva e appassionante", sottolinea Stefano Azzi, Ceo DAZN Italia. "Cerchiamo sempre i partner migliori per portare ovunque il calcio spagnolo ai tifosi. E siamo lieti di continuare a lavorare con DAZN in un paese come l'Italia che vanta una tradizione calcistica storica", dice Javier Tebas, presidente Laliga.