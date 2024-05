Calcio: Lazio; Luis Alberto non convocato per la gara con Empoli

Luis Alberto non è stato convocato per la partita contro l'Empoli. Lo spagnolo, che dopo il match contro la Salernitana aveva annunciato apertamente l'intenzione di non voler più far parte del progetto Lazio nella prossima stagione, non rientra infatti nell'elenco dei convocati diramato dalla società biancoceleste. Il numero 10 biancoceleste, inoltre, non ha preso parte alla rifinitura prima della gara contro la squadra di Nicola ed è quindi fuori dal match che la Lazio disputerà domani contro i toscani.