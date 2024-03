Calcio: Lazio; Tudor, 'Non sono un sergente di ferro'

"Se mi rivedo nel termine 'sergente di ferro'? E' una brutta descrizione. Come ha detto il presidente Lotito, serve un po' di carota e un po' bastone. Posso dire però che in quattro giorni qua non ho mai dovuto alzare la voce in allenamento". Così Igor Tudor, neo allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa di presentazione a Formello. "La squadra mi ha lasciato buonissime impressioni - ha aggiunto - sono bravi ragazzi, con una cultura del lavoro per la quale va fatto onore a Sarri. Poi i ragazzi sanno che si può e si deve fare meglio, ma vedere tanta professionalità è un buon inizio. Per la mia esperienza, è più facile allenare in Italia che all'estero".