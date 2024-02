Calcio: Leao sicuro, il mio futuro? È Al Milan

"Il mio futuro? Milan": è netto e conciso e senza incertezze Rafael Leao, a margine della presentazione del suo libro 'Smile', Piemme editore, al Duomo di Milano, quando gli chiedono del suo futuro. L'attaccante rossonero ha chiuso un momento complesso di astinenza dal gol con una rete da fuoriclasse contro l'Atalanta. "Era un gol anche che volevo fare perché erano cinque mesi che non segnavo in Serie A. La mia esultanza? La critica mi spinge. Chiaro la critica costruttiva. Ci sono momenti buoni o meno ma il calcio è così, importante come va la squadra", spiega l'attaccante rossonero che rivendica comunque di aver fatto buone prestazioni. "Non è un nuovo inizio, mi mancava solo il gol - sottolinea -. Ho fatto buone partite, magari senza segnare ma facendo assist".