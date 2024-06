Calcio: 'Libera la Lazio", a Roma manifesti contro Lotito

Torna la contestazione al presidente della Lazio, Claudio Lotito, con i tifosi laziali che prendono ancora di mira il numero uno. Per le vie della Capitale, infatti, sono apparsi manifesti contro il presidente biancoceleste, colpevole secondo la tifoseria di non voler allestire una squadra all'altezza di competere con le grandi. "Se voti Forza Italia, voti Lotito. Libera la Lazio" si legge sui manifesti con sfondo blu che, che in piena campagna elettorale per le elezioni europee, tornano a contestare l'operato di Lotito. Una frattura mai sanata quella tra il tifo laziale e il presidente, alimentata di nuovo dagli scarsi risultati della società e dall'aria pesante che si respira intorno a Tudor e alla squadra.