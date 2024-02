Calcio: Lukaku dopo il gol, 'stop genocidio in Congo'

"Free Congo DR. Stop the genocide". Romelu Lukaku, belga di madre congolese, lancia tramite i propri social il suo messaggio al termine del match contro il Feyenoord. L'attaccante ha postato la foto della sua esultanza dopo il gol agli olandesi, in cui per 'celebrare' la sua rete ha ripetuto il gesto che usavano fare nella recente Coppa d'Africa, durante l'esecuzione dell'inno, i giocatori della Repubblica Democratica del Congo. Un'esultanza che era una forma di denuncia: una mano puntata alla tempia a forma di pistola e un'altra a coprire la bocca. Tutto ciò per sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto sta accadendo nel paese, da diversi anni in una situazione di vera e propria guerra civile per via dei ripetuti scontri, sempre più violenti negli ultimi due mesi, tra forze armate governative e milizie ribelli M23. Lo stesso gesto è stato fatto più volte dai tifosi dei 'Simba' sugli spalti.