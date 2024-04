Calcio: lunedì 22 a Milano assemblea elettiva Assocalciatori

Si svolgerà lunedì 22 aprile prossimo al Westin Palace Hotel di Milano con inizio alle ore 14, l'assemblea generale dell'Associazione italiana calciatori. I/le rappresentanti, delegati e delegate discuteranno i punti all'ordine del giorno e saranno chiamati ad approvare il bilancio e a votare il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo quadriennio (2024-2028). La riunione sarà preceduta dall'Assemblea dei delegati regionali del settore dilettanti, prevista per le ore 11 e dall'Assemblea delle rappresentanti del settore calcio femminile, prevista per le ore 12. Al termine dell'incontro si terrà la consueta conferenza stampa.