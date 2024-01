Calcio: Mancini 'Vialli aveva sogno, diventare presidente Samp'

''Lui aveva un ultimo sogno, quello di diventare presidente della Sampdoria e mi dispiace davvero tanto che non sia riuscito a coronarlo''. E subito una pioggia di applausi dalla platea del Teatro Carlo Felice. Così Roberto Mancini, ex ct dell'Italia e attuale allenatore della nazionale saudita in video collegamento in occasione dell'evento "My name is Luca. Ballata per Vialli" al Teatro più importante di Genova per ricordare Gianluca Vialli in una serata dallo scopo benefico. ''Non lascia nessuna eredità, perché persone come Luca non se ne vanno mai ma restano sempre dentro di noi. Completarci non è stato difficile perché eravamo completamente diversi. Abbiamo litigato soltanto una volta, per una stupidaggine, durata una settimana e poi stop'', ha detto Mancini.