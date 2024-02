Calcio: Marca, Mbappé ha già firmato per il Real Madrid

Kylian Mbappé avrebbe già firmato, per la precisione due settimane fa, il contratto che lo legherà al Real Madrid a partire da luglio. L'accordo avrà durata quinquennale. Lo scrive il quotidiano sportivo spagnolo Marca, precisando che l'ingaggio annuale del francese "non sarà troppo diverso rispetto a quelli di coloro che al Real guadagnano di più, che sono Kroos, Modric e Alaba". "Fonti vicine a chi ha condotto la trattativa - scrive ancora il giornale sia nell'edizione in edicola sia su quella online - lo 'posizionano' fra i 15 e i 20 milioni netti più bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi". Successivamente il giornale ricorda che al Psg Mbappé percepisce di più, ma pur di realizzare il desiderio, che ha fin da bambino, di giocare nel Real ha deciso di privilegiare l'aspetto sportivo rispetto a quello economico. A inizio luglio è prevista, dal presidente Florentino Perez, una presentazione in grande stile nel nuovo Bernabeu. Marca ricorda anche, a proposito di Mbappè al Real, che il francese "vuole partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi, sua città natale" e anche di questo si dovrà tenere conto.