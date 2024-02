Calcio: Marotta, informato Napoli che parliamo con Zielinski

"Devo dire che quello che conta è rappresentare una società che è tornata oggi a essere importante come nel 2010, siamo cercati e ricercati. Zielinski? Ho parlato con De Laurentiis, dicendogli che stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Ausilio ci dirà come agire, se tutto andrà in porto lo tessereremo per l'anno prossimo. Fa parte delle intuizioni che un'area sportiva deve considerare". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato durante Supertele su Dazn. "Ora è più facile rispetto a quando sono arrivato. Abbiamo vinto sei titoli, fatto due finali europee e anche la città di Milano ha il suo peso - ha proseguito -. Rinnovi? Non abbiamo ansie perché giocatori che si svincolano non ce ne sono. Vogliamo consolidare il rapporto con i giocatori che manifestano attaccamento alla maglia, da Lautaro a Barella. Non c'è fretta, siamo garantiti sul piano contrattualistico. Abbiamo a che fare con grandi professionisti che stimano tantissimo il brand della società".