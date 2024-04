Calcio: Marotta, 'Inzaghi bravo e vincente, rinnovo fisiologico'

"Inzaghi per noi rappresenta il profilo migliore in assoluto, quello che cercavamo sia in fatto di qualità professionali sia umane. Abbiamo fatto questa scelta, ha dimostrato di essere non solo bravo ma anche vincente. Il prolungamento di contratto è una cosa fisiologica. Ha dimostrato con i fatti quello che vale e di essere il profilo migliore per il nostro presente e futuro". Sono le parole di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, in merito al rinnovo di Simone Inzaghi, durante la cerimonia di consegna al Salone d'Onore del Coni del Premio Bearzot. Quanto al futuro del club nerazzurro, Marotta ha assicurato che "Zhang ha passione, grande entusiasmo e sa delegare. La speranza è che possa andare avanti e ci sono i segnali per farlo. La nostra situazione è molto tranquilla dal punto di vista finanziario e speriamo di continuare con la famiglia Zhang". Infine, sul rinnovo di Martinez, assicura che si farà "sicuramente".