Calcio: Marotta, 'nessun fastidio per le parole di Allegri'

"Le dichiarazioni di Allegri? Non mi hanno dato fastidio, sono dinamiche che esistono da sempre nel calcio. Sono frasi più o meno ironiche e più o meno fantasiose. Inter e Juve rappresentano due realtà che fanno bene al calcio italiano, senza dimenticare il Milan che ci segue sicuramente". Lo ha detto l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sport Mediaset prima della sfida con la Lazio in Supercoppa italiana in replica alle parole del tecnico della Juve sulla lotta scudetto. "Questo campionato è molto più incerto rispetto all'ultimo e vedremo cosa succederà. Siamo in fase interlocutoria anche di queste schermaglie dialettiche, andremo a rispolverare altri aneddoti e battute piccanti. È anche il bello del calcio. Il calcio è fatto anche di botta e risposta, di risultati e di affermazioni più o meno piccanti. Tutto in un clima di grande correttezza".