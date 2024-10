Calcio: Marusic 'spero di restare alla Lazio ancora tanti anni'

"In Italia mi sento a casa, sono anche vicino a Belgrado. Amo il clima e la cucina, mi piace vivere a Roma insieme alla mia famiglia e spero di rimanere qui ancora per tanti anni. Genoa? Sarà difficile batterli, giochiamo contro una squadra che ha bisogno di punti per la classifica però noi giochiamo in casa e vogliamo regalare ai tifosi un'altra vittoria". Così Adam Marusic, difensore della Lazio, presenta la sfida contro il Genoa ai canali ufficiali del club biancoceleste. Dopo la vittoria contro il Twente "molto importante" perché "abbiamo conquistato il terzo successo consecutivo in Europa League", il difensore montenegrino si appresta a toccare quota 280 presenze con l'aquila sul petto. "Lavoro ogni giorno per questa maglia, cerco sempre di dare il massimo. Tutti gli allenatori che ho avuto dal 2017 a oggi mi hanno aiutato a migliorare, sono orgoglioso di queste 280 presenze e spero di poterne collezionare tante altre", prosegue Marusic. Infine un pensiero su Nuno Tavares: "Lo conoscevo già ma non lo avevo visto giocare da vicino. Lui è davvero forte, ha già fornito 5 assist e sono sicuro che continuerà a fare bene", conclude.