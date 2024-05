Calcio: Mbappé, 'tra pochi giorni" l'annuncio sul nuovo club'

Ha promesso che la sua prossima destinazione sarà annunciata "probabilmente tra pochi giorni". Altro sul proprio futuro non ha concesso Kylian Mbappé, salutando il Paris SG, ieri sera, dopo la vittoria della Coppa di Francia contro il Lione. "Parto a testa alta, con emozione e nostalgia", ha detto il numero 7, atteso dal Real Madrid, dopo sette anni a Parigi. "Non c'è nulla di meglio che chiudere con un trofeo, è una sensazione molto bella", ha aggiunto in conferenza stampa. "Quello che ho avuto qui non lo troverò da nessun'altra parte, anche se ci saranno anche cose magiche".