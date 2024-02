Calcio: media tedeschi, Tuchel lascia il Bayern a fine stagione

Secondo diversi media, Thomas Tuchel lascerà la panchina del Bayern Monaco dopo questa stagione. Lo scrive l'agenzia tedesca Dpa citando "Bild" e Sky e precisando che separazione anticipata è stata decisa "nei giorni scorsi". L'indiscrezione sull'addio del tecnico è stata preceduta da tre sconfitte consecutive per il Bayern. Al momento non si fanno nomi per il posto del successore.