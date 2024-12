Calcio: Milan contro Genoa, Pulisic out e anche Loftus Cheek

Giornata di controlli clinici per il Milan che ha verificato le condizioni di Loftus Cheek e Alvaro Morata entrambi sostituiti nel primo tempo di ieri contro la Stella Rossa. Per Loftus Cheek è stata evidenziata una lesione del bicipite femorale destro e verrà effettuata una nuova valutazione clinico-strumentale fra 7-10 giorni. Trauma elongativo in regione adduttoria per Morata invece. L'esame ha escluso lesioni ai muscoli adduttori. Probabilmente saranno però entrambi assenti contro il Genoa domenica, partita in cui ci potrebbero essere anche altre esclusioni dopo lo sfogo di Fonseca ieri nel post partita. Sicurante out poi Pulisic che settimana prossima si sottoporrà ad un nuovo controllo.