Calcio: Milan; Pioli, amo Leao, è un artista e quindi un genio

"Amo Rafa, amo il suo modo di essere. E' un artista e gli artisti sono dei geni, ma ascolta. E' questa la cosa importante": il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia del match contro il Bologna, si schiera a difesa di Rafael Leao che in campionato non segna da fine settembre. "Sta storia sta andando avanti da molto tempo e non è così. Segniamo di più dello scorso anno - sottolinea l'allenatore rossonero - siamo il secondo miglior attacco del campionato e Rafa è dentro queste cifre. E' un punto di riferimento per noi ed è uno dei giocatori che fornisce più assist".