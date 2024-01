Calcio, Milan, Pioli senza paura, inutile rimuginare sul passato

"Non dobbiamo avere paura, ma invece dobbiamo essere determinati e lucidi per ottenere il massimo rendimento. Il campionato è impegnativo e vogliamo fare un girone di ritorno migliore. Non ha senso guardare troppo al passato, ciò che conta è la prestazione di domani. Abbiamo avuto sicuramente una buona settimana", afferma il tecnico del Milan Stefano Pioli in vista della sfida contro l'Udinese, squadra contro cui i rossoneri non vincono dal novembre 2020. "Il Milan deve cercare di ottenere il maggior numero di punti possibile, questo è ciò che vogliamo da ogni singola partita. Non ci sono partite di serie minore - avverte il tecnico - o partite di grande rilievo. Esistono solo partite da tre punti e domani vogliamo tornare a casa con la vittoria".