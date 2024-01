Calcio: Monza, contro il Sassuolo chance per Zerbin

Alessio Zerbin, il cui acquisto è stato formalizzato nella mattinata di oggi, potrebbe giocarsi le chance di una maglia da titolare già dalla partita che il Monza sosterrà domenica alle 15, in casa contro il Sassuolo. L'ex esterno del Napoli, giunto in prestito sino al prossimo giugno, dopo le due partite di Supercoppa italiana a Riad con la maglia partenopea potrebbe ritagliarsi un posto tra i titolari di Raffaele Palladino, che ne ha fortemente caldeggiato l'arrivo. Più difficile vedere in campo l'altro nuovo acquisto Matija Popovic, a sua volta biancorosso da giovedì mattina, anche se le condizioni di Samuele Vignato (ancora alle prese con i problemi agli adduttori che ne stanno condizionando la stagione) potrebbero creare più spazi nella zona di campo in cui si giocano i due posti in trequarti Valentin Carboni e Andrea Colpani. Al di là del lungodegente Gianluca Caprari e dello squalificato Alejandro Gomez, assente del Monza per la gara con gli emiliani sarà José Machin, per via degli impegni in Coppa d'Africa con la Nazionale della Guinea equatoriale. Si avvicina invece il momento del rientro di Michele Di Gregorio (divenuto oggi papà del secondogenito Riccardo), infortunatosi durante la partita con il Frosinone e - come nelle intenzioni espresse da Palladino la scorsa settimana - vicino a riappropriarsi del suo posto tra i pali per la partita con il Sassuolo. Quando il Monza conta di poter schierare dall'inizio anche il centravanti bosniaco Milan Djuric, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche e attende l'ufficialità del suo passaggio dall'Hellas Verona ai brianzoli tra la serata di giovedì e la mattinata di venerdì.