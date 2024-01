Calcio: Monza, Maric in prestito ai croati del Rijeka

Mirko Maric, attaccante del Monza, si trasferisce in prestito al Rijeka (attuale capolista del massimo campionato croato, al pari della Hajduc Spalato) sino al 30 giugno 2024. Per Maric, 29 anni il prossimo maggio, 33 presenze e 3 reti nelle sue due esperienze al Monza. Nella stagione in corso ha collezionato 10 presenze e segnato un gol con i brianzoli.