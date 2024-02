Calcio: Muriel verso gli Usa, l'Atalanta lo saluta

Luis Muriel, anche se manca ancora l'ufficialità, è in partenza per l'Orlando City in Mls. La conferma indiretta arriva dal profilo Instagram di Cristian Raimondi, ex giocatore dell'Atalanta e attuale collaboratore tecnico dell'allenatore Gian Piero Gasperini. "In bocca al lupo Lucio!! Grande giocatore con il sorriso sempre!!", si legge. Dall'estate 2019 a oggi, il colombiano ha segnato 68 gol in 184 partite in nerazzurro. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, Muriel, 33 anni il prossimo 16 aprile, si trasferisce a titolo definitivo.