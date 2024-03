Calcio: nuova tegola per il Real, Courtois si è rotto un menisco

Si allungano i tempi per il ritorno in campo di Thibaut Courtois. Il portiere del Real Madrid, che era appena rientrato dopo sette mesi di stop per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, ha subito la rottura del menisco dell'altro ginocchio. Il Real non ha precisato la durata di indisponibilità del portiere belga, ma secondo la stampa spagnola dovrebbe subire un nuovo intervento chirurgico che renderebbe impossibile un ritorno prima della prossima stagione. Un duro colpo per il portiere di 31 anni, che aveva appena ripreso l'allenamento con la squadra ed era atteso dal suo club per i quarti di finale della Champions League contro il Manchester City ad aprile. L'ex giocatore del Chelsea e dell'Atletico Madrid si era rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lo scorso agosto, prima dell'inizio del campionato spagnolo e aveva dichiarato forfait per l'Euro 2024 con la sua Nazionale.