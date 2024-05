Calcio: Oaktree controlla il 99,6% dell'Inter

Oaktree ha "complessivamente il controllo indiretto del 99,6% del capitale di Inter". Lo ha reso noto lo stesso club nerazzurro, spiegando in una nota come il 22 maggio sia stata comunicata l'avvenuta escussione del pegno sulle azioni di Great Horizon (una delle holding lussemburghesi attraverso cui Suning controllava l'Inter che erano state date come garanzia del finanziamento poi non ripagato dagli Zhang) da parte di Oaktree, che così ha ottenuto il controllo indiretto del 68,55% del capitale del club. Inoltre, attraverso Great Horizon ora Oaktree controlla anche il 31,05% del capitale della società nerazzurra che era in mano al fondo LionRock, per un totale quindi del 99,6% (il resto è in mano ai piccoli azionisti). Nella nota ufficiale, infine, l'Inter ha reso noto anche come non sia scattata al momento nessuna clausola legata al possibile rimborso anticipato del bond da 415 milioni di euro che scadrà nel 2027.