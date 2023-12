Calcio: Osimhen furioso per ko, si lamenta con panchina azzurra

E' finita con i tifosi delusi e con un Victor Osimhen arrabbiato la partita di Coppa Italia con il tracollo del Napoli battuto 4-0 al Maradona dal Frosinone. Immagini virali e ora sui social: al termine della partita, si vede in immagini di Mediaset, Osimhen che si avvicina infatti alla panchina azzurra di pessimo umore, lamentandosi ad alta voce, evidentemente per la serata nera del Napoli. Un atteggiamento - secondo gli estimatori del campione - di chi tiene profondamente per vedere il Napoli migliore in campo. Poi Osimhen, è ancora nelle immagini, torna in campo e scambia la maglia con un giocatore del Frosinone facendo i complimenti per la vittoria.