Calcio: Osimhen in lizza per premio miglior giocatore africano

Victor Osimhen è tra i 30 candidati per il premio di giocatore africano dell'anno 2022-2023. L'attaccante del Napoli e della Nigeria è stato il capocannoniere della Serie A nella scorsa stagione con 26 gol e nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2023 con 10, di cui quattro in una sola partita. Anche le stelle della squadra del Marocco che ha fatto la storia in Qatar lo scorso dicembre, diventando la prima semifinalista africana della Coppa del Mondo, sono in lizza. Si tratta del portiere Yassine Bounou, del difensore Achraf Hakimi, del centrocampista Sofyan Amrabat, dell'ala Hakim Ziyech e dell'attaccante Youssef en Nesyri. Sono stati nominati anche il senegalese Sadio Mane e l'egiziano Mohamed Salah, entrambi due volte vincitori del premio. Walid Regragui, che ha assunto la guida del Marocco pochi mesi prima della Coppa del Mondo, è tra i 10 candidati al premio di allenatore. La cerimonia di premiazione è in programma lunedì 11 dicembre a Marrakech.