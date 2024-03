Calcio: Osvaldo in lacrime, 'lotto contro la depressione'

"Da tempo lotto contro la depressione". E' la confessione choc di Daniel Pablo Osalvdo, ex centravanti argentino di Roma, Inter, Fiorentina e Juve con 14 presenze con la maglia dell'Italia. "Devo fare alcune confessioni sulla mia vita, su alcune decisioni - racconta sul suo profilo Instagram -. Per me è difficile ma credo sia arrivato il momento perché sono abbastanza disperato e non me la sto passando bene per niente. Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione che mi ha portato ad alcune dipendenze, alcol e droga, sento che la vita mi sta sfuggendo di mano".