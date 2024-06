Calcio: Palermo; Dionisi nuovo allenatore

Il Palermo ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo allenatore Alessio Dionisi e del nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis. I due volti nuovi rosanero si sono legati al club di viale del Fante con un contratto pluriennale. La società non ha comunicato però la durata degli accordi. Nello staff di Dionisi ci saranno l'allenatore in seconda Paolo Cozzi, il preparatore atletico Fabio Spighi e i collaboratori tecnici Massimiliano Sigolo e Diego Daldosso. Con il nuovo direttore sportivo lavoreranno Giulio Migliaccio e Simone Lo Schiavo. "De Sanctis - ha detto il direttore generale del Palermo Giovanni Gardini - è un giovane direttore sportivo che ha una vastissima esperienza come calciatore in ambito internazionale, che ha una grande conoscenza del calcio e che si adatta a quelle che sono le nostre caratteristiche. Abbiamo individuato in Alessio Dionisi la persona che ci dovrà condurre in questo viaggio che riteniamo possa essere molto speciale. Ha già vinto la Serie B, è stato protagonista in serie A, conosce anche il calcio delle categorie inferiori e ha fatto la gavetta. In De Sanctis e Dionisi abbiamo visto gli occhi della tigre, sono pronti per cercare di contribuire in maniera significativa al raggiungimento del nostro obiettivo".