Calcio: Palladino 'Non commento Mourinho, cose che capitano'

"Le parole di Mourinho? Io non voglio fare polemica, sennò per tre giorni si parla solo di quello che succede fuori dal campo, che sono cose che possono capitare". Così Raffaele Palladino, tecnico del Monza, chiude sulla polemica nel finale di gara nata con il tecnico della Roma. "Lui è un grande comunicatore, noi dobbiamo spostare l'attenzione sul campo - ha proseguito - Il Monza ha fatto una grande partita, i ragazzi hanno dato tutto in dieci in un ambiente difficile e ne sono orgoglioso. Non meritavamo di perdere, ma sono orgoglioso della partita dei ragazzi". Poi sull'espulsione di D'Ambrosio: "Non commento gli episodi arbitrali, non l'ho nemmeno rivisto. Massima solidarietà ai direttori di gara. Sicuramente è entrato in maniera decisa, ma è quello che chiedo ai miei difensori. Non sono arrabbiato con lui". Palladino conclude parlando del caso di doping del Papu Gomez. "Purtroppo quello che è successo ci ha scossi, ma un po' lo sapevamo. Noi speravamo succedesse il più tardi possibile, ma ora vediamo cosa succede la prossima settimana perché sono al lavoro gli organi competenti".