Calcio: Palladino, non scontato quello che sta facendo il Monza

"Sono stati dei gol incredibili in 6 minuti, abbiamo preso gol di qualità tecnica incredibile": così Raffaele Palladino, dopo il 2-4 rimediato dal suo Monza con il Napoli e le tre reti in pochisismi minuti a inizio ripresa. "Nel secondo tempo il Napoli è venuto a prenderci più alto. Ma ho detto alla squadra di essere orgogliosi di essersi confrontati con una grande squadra". Il napoletano Palladino, risponde così sugli accostamenti anche agli azzurri per il prossimo futuro: "Il mio futuro è sabato contro il Bologna, pensiamo a queste 7 partite. Il Napoli aveva dieci undicesimi di quelli che hanno vinto il campionato. Sapevamo che volevano venire qua per riscattare la sconfitta del turno precedente, ma a noi non cambia niente: dobbiamo giocarcela alla grande fino alla fine". A diretta domanda, Palladino spiega poi che sì, sente non sufficientemente valorizzato dall'opinione pubblica il percorso fatto dal suo Monza: "Sinceramente sì, riconfermarsi in A non è mai semplice", conferma il tecnico dei brianzoli. "L'anno scorso eravamo una neopromossa, quest'anno era ancora più difficile confermarsi. Vanno dato i meriti ai ragazzi, stanno facendo qualcosa che resterà per sempre nella storia del Monza. E se l'opinione pubblica non risalta questa aspetto, che sembra quasi scontato, noi sappiamo il percorso che abbiamo fatto".