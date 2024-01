Calcio: Panchina d'oro a Luciano Spalletti

E' stata assegnata a Luciano Spalletti la Panchina d'oro per la stagione 2022-23 contrassegnata dalla storica vittoria dello scudetto alla guida del Napoli. L'attuale commissario tecnico della Nazionale è stato il più votato dai colleghi presenti oggi a Coverciano per il consueto corso di aggiornamento e l'assegnazione del riconoscimento. Per Spalletti si tratta della seconda Panchina d'oro della carriera dopo quella vinta nel 2004-05 quando allenava l'Udinese. A consegnare il premio il presidente federale Gravina. 42 i voti ricevuti da Spalletti su 61 votanti che ha preceduto Simone Inzaghi e Stefano Pioli.