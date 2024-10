Calcio: Pecchia, Parma con tanti giovani pieni di potenziale

"Bernabé e Man? Riduttivo parlare dei singoli, tutto il Parma ha un grande potenziale e si affaccia a questa Serie A con tantissimi giovani". Lo ha detto Fabio Pecchia, tecnico del Parma, a margine della cerimonia del "Premio Manlio Scopigno" come miglior allenatore di Serie B della stagione 2023-24. "Con i giovani serve molta attenzione, va rispettato il percorso di crescita, ma qui c'è un'ottima base su cui lavorare - ha aggiunto -. Noi abbiamo creato un ambiente di competitività, ma l'importante è anche far sentire i giovani al sicuro. Non giudicarli ma accompagnarli. L'errore fa parte della loro crescita". Infine un passaggio sul dato che il Parma è la squadra con più cartellini rossi se consideriamo i cinque campionati top in Europa: "E' un dato che va in controtendenza con il nostro modo di giocare, perché siamo tra quelli che fa meno falli. La squadra vuole giocare a calcio, ma subiamo tanti rossi e cercheremo di invertire questa tendenza".