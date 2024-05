Calcio: Pedro 'la Lazio club speciale, vogliamo l'Europa'

"Vogliamo finire il campionato nel miglior modo possibile, sappiamo che non sarà facile ma ci sono in palio ancora 9 punti. Vogliamo fortemente un posto in Europa". Sono queste le parole di Pedro, attaccante della Lazio, che attraverso i canali ufficiali biancocelesti esprime il desiderio, da parte del club del presidente Lotito, di conquistare ancora una volta l'accesso alle competizioni europee. Di fronte ci sarà l'Empoli, in un match "molto difficile e intenso. Loro giocano per conquistare la salvezza e daranno tutto", ma che la Lazio affronta "con fiducia e voglia di vincere. Dobbiamo ripartire dai segnali positivi arrivati prima del pareggio di Monza", prosegue l'attaccante. Poi un accenno al suo futuro con Pedro che sottolinea come sia "molto felice di stare qui, mi trovo bene con la squadra, la società e i tifosi. La Lazio per me è un club speciale", mentre, parlando delle celebrazioni per i 50 anni dal primo Scudetto, ammette di aver visto "dei video su quella squadra, capace di centrare una grande impresa. Spero che in futuro anche questa Lazio possa vincere lo Scudetto: ci sono le basi e lo meriterebbero società e tifosi", conclude.