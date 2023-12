Calcio, Pescara, Zeman dimesso dalla clinica. Ora riposo

È stato dimesso dalla clinica Pierangeli l'allenatore del Pescara Zdenek Zeman, martedì scorso colpito da un leggero malore che si è poi appurato essere un'ischemia transitoria. Dopo ulteriori accertamenti ed esami, è arrivato l'ok dei medici per le dimissioni del tecnico che dovrà osservare alcuni giorni di assoluto riposo. Zeman non sarà domenica prossima in panchina ad Ancona e non dirigerà l'allenamento di rifinitura della squadra. Il tecnico boemo andrà comunque a salutare la squadra prima della partenza per le Marche. A guidare i biancazzurri sarà il vice allenatore Giovanni Bucaro.