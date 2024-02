Calcio: Pioli, con Atalanta sfida importante per la classifica

"È una gara importante per la classifica, per tornare a vincere. Non sarà facile. Noi, l'Atalanta e l'Inter siamo le squadre che hanno fatto più punti nell'ultimo periodo. Affronteremo una squadra in forma": è il giudizio del tecnico del Milan Stefano Pioli sull'Atalanta, prossimo avversario dei rossoneri in campionato. "L'Atalanta sta bene ma lo stiamo anche noi, ci ha sconfitto già da due volte e cercheremo di fare meglio", promette il tecnico. A Bergamo nella partita d'andata, un finale con gravi disattenzioni ha condannato i rossoneri alla sconfitta. Ora però il Milan deve riscattarsi dopo la sconfitta con il Monza e quella in Europa League, seppur ininfluente per il passaggio del turno, contro il Rennes.