Calcio: Pioli, 'contento della prestazione, siamo stati squadra'

Stefano Pioli è soddisfatto sia della vittoria che della prestazione: "Abbiamo interpretato bene la partita - esordisce nel dopopartita - poi loro hanno fatto un gran gol. Siamo stati squadra, creando tantissimo, una prestazione positiva". Sul giallo per l'esultanza dopo il gol a Theo Hernandez "lui fa così - è la spiegazione del tecnico rossonero- poi ci si è messo Baroni, e così il mio giocatore adesso sarà squalificato. Abbiamo sofferto il giusto, ma alla fine credo che l'abbiamo vinta meritatamente. Il Verona l'abbiamo studiato bene, cercando di giocare sfruttando la nostra qualità. Sono contento per la prova della squadra". Il tecnico veronese Marco Baroni ammette che "il Milan ha fatto una signora partita. Noi siamo stati troppo intimoriti nel primo tempo. Non devi sbagliare nulla e noi abbiamo fatto qualche errore. La squadra mi è comunque piaciuta. Abbiamo regalato due gol. Oggi ho visto comunque cose interessanti, sono tutte energie di cui abbiamo bisogno. Tanti ragazzi si stanno integrando, otto dei nuovi hanno già esordito e stanno cominciando a darci un approccio importante. Contro il Milan poi, i cambi sono entrati molto bene. Noslin ha tanta energia, mobilità e tiro. Può ricoprire più ruoli sul fronte d'attacco e oggi ha fatto molto bene".