Calcio: Pioli, destabilizzati da episodio Maignan

"Dopo un'ottima prima mezz'ora in cui l'unica nostra colpa è stata non aver raddoppiato c'è stata un po' di destabilizzazione per quello che è successo a Maignan". Lo ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa commentando il successo del suo Milan a Udine. "Poi ci siamo trovati in vantaggio quasi senza essercene accorti - ha aggiunto - ma siamo stati molto bravi a crederci perché sapevamo che era una partita difficile ma la volevamo vincere. Esserci riusciti in questo modo ci dà grande fiducia anche per il futuro".