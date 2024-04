Calcio: Pioli, in questi anni noi mai i più forti in campionato

"In questi quasi cinque anni al Milan, non ci sono state via di mezzo. Ci sono stati o momenti molto positivi o molto negativi. Questo è il più vicino, il più doloroso. Darei tutto quello che ho per cambiare il risultato del derby": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match contro la Juventus a Torino. "Abbiamo dato tutto sì - analizza Pioli - ma non siamo sempre riusciti a mettere in campo la nostra forza. L'Inter è quattro anni che è la più forte, noi non siamo stati mai la più forte del campionato".