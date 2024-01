Calcio, Pioli, indifferente alle critiche su Milan

"Io non sono disturbato né preoccupato da nessuna critica. Fin dal primo giorno mi sono concentrato sul lavoro e sull'aiutare i giocatori a esprimersi al meglio. Poi, è inevitabile: essendo un grande club, quando i risultati non sono all'altezza delle nostre potenzialità, arrivano le critiche. Stiamo cercando di lavorare per migliorare e vedo una grande responsabilità nei giocatori." Ha dichiarato il tecnico del Milan, Stefano Pioli, durante la conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma. "Non ho avuto contatti diretti con la proprietà, ma sono sempre in contatto con i nostri dirigenti, Furlani, Zlatan, Moncada e D'Ottavio. La presenza della proprietà è sempre uno stimolo positivo", ha continuato. "Per quanto riguarda il mercato, la società sta lavorando per soddisfare una necessità. Sono arrivati Gabbia e Terracciano, che hanno contribuito a colmare alcune delle nostre difficoltà, ma sicuramente manca ancora un difensore."