Calcio: Pioli, nemmeno sul 2-1 abbiamo rivisto i fantasmi

"Nel secondo tempo credo che l'abbiamo gestita bene, non avevamo rischiato niente. Ma poi succede che se l'avversario accorci, possa ritrovare l'entusiasmo". Stefano Pioli descrive così il momento in cui il suo Milan, poi vittorioso per 3-1 sulla Roma, ha rischiato di veder vanificare il vantaggio sui giallorossi. "No, neanche in quel momento abbiamo rivisto qualche fantasma", dice l'allenatore del Milan, interpellato su precedenti rimonte subite dal suo Milan. "Il gol subìto aveva dato entusiasmo agli avversari, ma noi abbiamo interpretato bene la partita e abbiamo giocato la gara come volevamo" ha aggiunto.