Calcio: Pioli, Sinner? Milan gli somiglia ma stiamo lavorando

"Sinner? Ho visto la partita perché ho la fortuna di andare a letto presto e svegliarmi presto. Ha fatto qualcosa di incredibile, battere il numero uno così con forza, come lo ha battuto lui. Non puoi arrivare a quei livelli senza talento e se non hai lavorato su quel talento. In questi anni nel nostro percorso, abbiamo dimostrato di poter lavorare in un certo modo, avere la mentalità giusta e forse in questo assomigliamo a Jannik ma lui è al top del mondo e noi stiamo lavorando per arrivarci": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Bologna parlando del successo di Sinner su Djokovic e della conquista dell'italiano della sua prima finale di un grande slam.