Calcio: Pioli va in Saudi League, firmerà con l'Al-Ittihad

Stefano Pioli è ad un passo dalla firma con il club saudita dell'Al-Ittihad al posto dell'argentino Marcelo Gallardo. Secondo i media sauditi, il tecnico italiano avrebbe già concordato i dettagli economici del contratto, su cui però c'è riserbo, e dovrebbe soltanto siglare l'intesa per esordire nella Saudi League. L'Al-Ittihad stava seguendo anche Marco Silva, allenatore portoghese del Fulham, ma il ds Ramon Blanes gli avrebbe preferito Pioli "in quanto più appropriato per guidare la squadra la prossima stagione". L'ex allenatore del Milan allenerà i fuoriclasse Ngolo Kanté e Karim Benzema.