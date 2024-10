Calcio: Pulisic e McKennie lasciano ritiro Usa e tornano ai club

Il milanista Christian Pulisic e lo juventino Weston McKennie sono tra i cinque giocatori della nazionale Usa che potranno saltare la prossima amichevole di martedì in Messico. L'attaccante 26enne del Milan ha segnato il primo gol statunitense nella vittoria per 2-0 su Panama di sabato ad Austin, in Texas. Sono stati rimandati alle loro squadre anche Marlon Fossey, Ricardo Pepi e Zack Steffen. Lo ha stabilito il nuovo ct degli Stati Uniti Mauricio Pochettino: "Come abbiamo detto, prenderemo sempre decisioni che siano nel miglior interesse dei nostri giocatori e rispettino il rapporto che abbiamo con i loro club", ha dichiarato l'allenatore argentino. Nessun giocatore sarà aggiunto al gruppo degli Stati Uniti prima della partita di martedì contro il Messico a Guadalajara.