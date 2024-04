Calcio: Ranieri contro la Juve ritrova Nandez, Deiola e Gaetano

Turnover di qualità per il Cagliari dopo la battaglia di Milano contro l'Inter: in vista della gara di venerdì sera alla Unipol Domus con la Juventus dell'ex Allegri, Claudio Ranieri recupera Deiola, Nandez e Gaetano. I due "capitani" hanno scontato contro i nerazzurri la giornata di squalifica e sono pronti a riprendere il posto in squadra. Si è ripreso anche Gaetano, fermato dalla febbre a San Siro: è rimasto in panchina tutta la gara. Con la Juventus dovrebbe essere in campo dall'inizio. Problemi di abbondanza per Ranieri in mediana: anche per questo è tentato dallo schieramento a tre. Dietro il tecnico rossoblù deve tenere presenti due fattori: la diffida di Dossena e le condizioni di Mina. Davanti si riparte da Shomurodov, in ottimo stato di forma. Punto interrogativo su Lapadula, frenato, ma non fermato da un problema al ginocchio. Per Oristanio qualche speranza di andare almeno in panchina dopo i guai con la tonsillite che gli hanno fatto saltare l'Inter e i primi allenamenti della settimana. Speranze anche per Petagna. Pavoletti, invece, ha appena ripreso: per il ritorno in campo se ne riparla per le prossime partite.