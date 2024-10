Calcio: rifinitura Juve pre-Champions, McKennie è in gruppo

La Juventus è in campo alla Continassa per sostenere la rifinitura, domani i bianconeri sono attesi dalla terza giornata di Champions League contro lo Stoccarda allo Stadium. Il tecnico Thiago Motta ha ritrovato McKennie, l'americano ha cominciato la seduta insieme al resto dei compagni ed è pienamente recuperato. Restano ancora fermi ai box, invece, Koopmeiners e Nico Gonzalez, mentre Conceicao si candida per un posto in attacco dopo aver scontato il turno di stop in campionato nella gara contro la Lazio.