Calcio: Roma: Dybala ok per Salernitana e ancora difesa a 4

La Roma è rientrata solo a notte inoltrata in Italia dall'amichevole in Arabia Saudita per la partita con l'Al Shabab. La squadra si è poi fermata a dormire a Trigoria in vista dell'allenamento di scarico, mentre da domani riprenderà la vera e propria preparazione in vista de match di lunedì con la Salernitana. Ci saranno Dybala, Mancini e Huijsen, tutti e tre rimasti nella Capitale per recuperare dai rispettivi acciacchi fisici, mentre Spinazzola proverà a recuperare per il match con il Cagliari dopo la lesione al quadricipite sinistro rimediata contro il Verona. Ciò nonostante De Rossi sembra orientato a schierare ancora la difesa a quattro con Mancini e Llorente in mezzo e Karsdorp-Kristensen sulle fasce. Sarà assente Paredes per squalifica, ma ritornerà Cristante. In attacco, poi, con Dybala spazio ancora. a Lukaku che dopo aver risolto la partita con l'Al Shabab si è fermato anche con i cronisti locali. "Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori al mondo - ha detto Big Rom - se non la migliore. I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori. Stanno migliorando molto e a breve potrebbe essere la migliore competizione in assoluto".