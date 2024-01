Calcio: Roma; fatta per Angelino, alle 10 arriva a Fiumicino

La Roma piazza il secondo colpo del mercato. Fatta per Angelino in prestito dal Lipsia fino a fine stagione con diritto di riscatto a 5 milioni. Il terzino sinistro nella prima parte di stagione ha giocato in prestito al Galatasaray e per oggi alle 10 è previsto il suo arrivo nella Capitale con un volo da Istanbul su Fiumicino. Poi le visite mediche e la firma sul contratto.